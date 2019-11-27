شكرا لقرائتكم خبر عن "عامل إيه فى حياتك".. مريم عامر منيب تحيى ذكرى والدها بأغنية جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت مريم عامر منيب أغنية جديدة بعنوان "عامل إيه في حياتك" إحياء لذكرى رحيل والدها النجم عامر منيب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هاني محروس.
عامر منيب واحد من أبرز نجوم الأغنية في فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغاني المميزة التي اتسمت بالطابع الرومانسي، سواء من ألبوماته أو في الأفلام التي قدمها.
يذكر أن عامر منيب توفى صباح السبت 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.
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