شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يوثق صداقته مع طلاب صغار يوميا على "إنستجرام" بالاطمئنان على دراستهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المخرج رامى إمام، واحد من أكثر الفنانين ظهورا على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا انستجرام، فلا يفوت رامى أى فرصة إلا ويقوم بتوثيقها، من خلال هاتفه، ثم يعيد نشرها عبر حسابه على انستجرام، والذى ازداد عليه التفاعل فى الآونة الأخيرة.

العلاقة بين المخرج والكاميرا، تكون علاقة خاصة، ويبدو أن رامى انتبه إلى هذا الأمر جيدا فى حياته الشخصية، ليكون واحد من نجوم "السوشيال ميديا"، كما هو الحال فى الإخراج.



أصدقاء رامى امام

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رامى إمام وثق لحظة خروجه من منزله بسيارته، فى الحادية عشر صباحا، ليقابل مجموعة من الأطفال العائدين من مدارسهم، وبمجرد أن رأوه داخل سيارته، حتى ركضوا نحوه مسرعين، مستغلين أنه يقوم بتصويرهم، حيث سألهم عن المدرسة وعن المذاكرة.

وكرر رامى الأمر فى اليوم التالى، حيث نشر فيديو من نفس المكان، وقام أيضا بتصوير أطفال عائدين من المدرسة، وأيضا اطمأن على دروسهم ومذاكرتهم.



رامى امام

كما استغل رامى حسابه على انستجرام، مؤخرا، للرد على كافة الشائعات التى طالت والده فى الفترة الأخيرة، وعن صحته، بل والتى وصلت إلى حد زعم الوفاة، حيث صور رامى أكثر من فيديو من كواليس تصوير "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، والذى يتولى رامى إخراجه، ليطمئن الجميع بأن والده بصحة جيدة.