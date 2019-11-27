شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يسجل 103 ملايين و500 ألف جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفيل الازرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، 103 ملايين و500 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه فى شباك التذاكر، من إنتاج شركة سينرجى، ومن المتوقع أن يصل لأرقام قياسية خاصة مع استمرار عرضه طوال الموسم المقبل .

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.