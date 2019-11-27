شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم للأطباء المعالجين لها : " شكرا أنقذتوا حياتى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئت الفنانة نيللى كريم، جمهورها و كل محبيها بمرضها ولم تكشف عن طبيعته، حيث نشرت صور لها من المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، كما وجهت رسالة شكر للأطباء، قائلة:" شكرا أنقذتوا حياتى".

على الجانب الآخر، تخوض النجمة نيللى كريم الدراما الشعبية فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلها "النصابين"، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي، المسلسل يتولى كتابته أحمد وائل، وعمرو الدالى، والمخرج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع يناير المقبل.





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