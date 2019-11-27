شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماجد المصرى يطالب جمهوره بالدعاء لنجله آدم بالشفاء بعد كسر ساقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفنان ماجد المصرى، من جمهوره الدعاء لنجله آدم بالشفاء العاجل، بعد إصابته بكسر فى الساق.

ونشر ماجد المصرى، فيديو لنجله آدم وهو فى المستشفى، عبر حسابه على انستجرام، و كتب عليه قائلا:"الحمد لله قدر الله و ما شاء فعل.. برجاء الدعاء لآدم بالشفاء"، و تمنت أصالة لنجله الشفاء العاجل، قائلة:"سلامة قلّبه ما يشوف شر"، وكتبت الإعلامية بوسى شلبى، قائلة:" ألف سلامة ".

ويشارك الفنان ماجد المصرى، فى مسرحية " لوكاندة الأوباش"، من بطولة ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز.