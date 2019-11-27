شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يجرى بروفات قراءة لـ 17 حلقة من "الاختيار" مع بيتر ميمى ودويدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار بروفات "قراءة" لسيناريو مسلسله الجديد "الاختيار"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تسلم فريق العمل 17 حلقة حتى الآن، ومن المقرر أن تتسلم الشركة المنتجة باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة.

وفى السياق ذاته، وبالتزامن مع بروفات القراءة يتلقى كرارة عدة تدريبات شاقة وخطرة على إطلاق الرصاص، واستعمال السلاح بحرفية شديدة وتالدفاع عن النفس وغيرها من التدريبات، لاسيما أن يؤدى دور أسطورة الصاعقة الشهيد "أحمد المنسى" قائد الكتيبة 103.

وتبرم شركة "سينرجى" حالياً إبرام باقى التعاقدات، بعدما استقرت على الفنان أحمد العوضى على تجسيد شخصية الإرهابى" عشماوى"، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق العمل خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد موعد لانطلاق التصوير .

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى ".