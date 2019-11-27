شكرا لقرائتكم خبر عن كانت الدموع والنكت موجودة.. ايميليا كلارك متأثرة بعد لقاء أوباما: قابلت بطلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قابلت الفنانة العالمية إيميليا كلارك، صاحبة شخصية ديينريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لافتة أنها تأثرت باللقاء بشكل كبير.

والتقت كلارك بالرئيس الأمريكي السابق في مهرجان Dreamforce التقني السنوي الذي يقام في سان فرانسيسكو، حيث كان أوباما متحدثا رئيسيا به بينما كانت إميليا جالسة بين الحضور.



ايميليا كلارك

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ايميليا

ونشرت أميليا صورتين مع أوباما بعد اللقاء، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مؤكدة تأثرها وبكائها عند سماع خطابه، معلقة :"لقد قابلت بطلي أشكرك على بقائك على قيد الحياة".

وكانت الممثلة العالمية إيميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة،ألقت اللوم على القائمين على مسلسل الخيال العلمي Game of thrones، لإداء المشاهد العارية التي جسدتها في المواسم الأول من السلسلة الشهيرة.

وفى تصريحات جديدة للممثلة صاحبة الـ33 عاماً، أكدت فيها أن القائمين على المسلسل هم السبب وراء تكثيف مشاهد العري في المواسم الأولى والتى لم يتم تحذيرها مسبقاً بوجودها بكثافة فى الحلقات، مضيفة أنها قبلت مشاهد العري كونها في بداية حياتها المهنية والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك 23 عاماً.