شاهد .. بوسي تحتفل بعيد ميلادها ال 66 برفقة ابنتيها

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 05:56 مساءً - نشرت الفنانة ” مي نور الشريف ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تحتفل من خلالها بعيد ميلاد والدتها الفنانة ” بوسي ” ال 66 والذي وافق يوم أمس الثلاثاء .
وظهرت بالصورة مي نور الشريف برفقة شقيقتها سارة وهما يحتضنان والدتهما .
وكتبت مي في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وإحنا في حضنك وإنتي جميلة وناجحة وفي أحسن صحة ” .
ولاقت الصورة تفاعلا بين المتابعين الذين بادروا بتهنئة الفنانة بوسي بعيد ميلادها متمنيين لها طول العمر ودوام الصحة وأن يحفظهم لبعضهم البعض .
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