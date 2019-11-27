فيديو صادم.. شاهد شخص يعنف كلباً بعد تخريب استراحته

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 05:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لشخص يعذب كلب، مشيراً إلى أنه قد قام بتخريب استراحته.

وأظهر الفيديو الشخص وهو يستعرض ما فعله الكلب في الاستراحة، ويقول له: ”أنت في كامل قواك العقلية لما سويتها ؟ .. الله يلعن والديك ” ، ثم بدأ يضربه برفقة أشخاص آخرين ، وتعالت صرخات الكلب من التعذيب.

ودشن مغردون هاشتاق #شخص_يعنف_كلب، عبروا فيه عن استيائهم من الواقعة ، مشيرين إلى أن الكلب لم يهاجم صاحبه لوفائه له بالرغم من التعذيب الذي تعرض له.