تعرف على كيفية التغلب على ” حموضة المعدة ” من دون اللجوء إلى الأدوية

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 05:56 مساءً - ” حرقة المعدة ” أو حموضة المعدة هي مشكلة يعاني منها الكثير من الناس عند الشعور بآلام في منطقة الصدر تشبه الشعور بأن الصدر كأنما يشتعل نارا .

ودائما ما يشعر بها الإنسان في منطقة منتصف الصدر أو على رأس المعدة .

وللتغلب عليها أكد الأطباء وخبراء التغذية على وجود حلول لهذه المشكلة دون اللجوء إلى الأدوية .. والتي تتمثل في الآتي :

1- الابتعاد عن المواد المنبهة أو الكافيين يساعد على التقليل من الشعور بحموضة المعدة .

2- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من المواد المضافة والخالية من المواد الكيميائية أو المواد الحافظة .

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3- اتباع نظام غذائي صحي بأطعمة مختارة بعناية والتخفيف قدر الإمكان من الوجبات الدسمة .

4- اتباع النظام النباتي الغني بالألياف والذي يعد من أفضل أنواع الأنظمة الغذائية لمرضى الحموضة الذين يعانون من مشكلة ارتجاع المريء .

5- تجنب التدخين أثناء وبعد تناول الطعام لأنه يتسبب في حرقة وحموضة المعدة .

6- الحد من استخدام الأحماض في الوجبات الغذائية قادر على تخفيف أعراض الارتجاع مثل : السعال وبحة الصوت وكذلك الشعور بالتخمة .