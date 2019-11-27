تكلفة إطلالة رانيا يوسف في العرض الخاص لفيلم «الحدود» بالقاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في العرض الخاص للفيلم الكولومبي «الحدود»، والمعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

رانيا يوسف، ظهرت خلال العرض بجمبسوت مقلم يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، من دار الأزياء العالمية BALMAIN.

سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بلغ 2,605 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 42 ألف جنيه مصري.

كما تميز جمبسوت رانيا يوسف بشق من الجانب كشف عن ساقها، بالإضافة إلى حزام حول خصرها كشف عن رشاقتها.

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فيلم “الحدود”، من إخراج ديفيد ديفيد ، ومن المقرر طرحه على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.

كما حرصت رانيا يوسف، على التواجد برفقة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليليى علوي، وتهنئة المخرج طارق العريان بنجاح فيلم “ولاد رزق2”، والذي تصدر شباك التذاكر وقت عرضه وهو من بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم.