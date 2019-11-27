قبلة للفنان حسام الجندي وزوجته تشعل أجواء مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري حسام الجندي، حالة جدل واسعة بعد ظهوره برفقة زوجته التونسية منال الحمروني، في أول ظهور لهما بعد الزواج خلال العرض الخاص لفيلم “إحكيلي”، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وعلى طريقة الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته، قام حسام الجندي، بتقبيل زوجته والركوع أمامها والتقاط صور تذكارية معها على السجادة الحمراء.

وواجه حسام الجندي، اتهامات بالتقليد، خاصة أن أحمد الفيشاوي، هو من ابتدع قصة التقبيل لى السجادة الحمراء وتبعه بعض النجوم كالفنانة نجلاء بدر وزوجها.

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وفي أول تعليق له على حالة الجدل التي أثارها وتصدره التريند، قل في تصريحات صحفية، إن قصة حب تجمعه بزوجته منذ سنتين انتهت بالزواج قبل 3 شهور من الآن كل تلك المشاعر ترجمت إلى قبلات على السجادة الحمراء، و أن الصحفيين والمصورين كانوا ينادون عليهما: “مبروك.. مفيش قبلة الزواج”، فاستجاب لنداءاتهم.

حسام الجندي، كان قد احتفل بعقد قرانه على الممثلة التونسية ​منال الحمروني​، في بداية نوفمبر الجاري في تونس.

الفنان المصري وزوجته، شاركا سويا في مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته الفنانة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وعدد كبير من النجوم والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.