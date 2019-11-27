إلهام شاهين تشارك في عرض تكريم يوسف شريف رزق الله.. وهذا ما قالته عنه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين،عن الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، خلال مشاركتها في العرض التكريمي له ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسمه.

إلهام شاهين، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “يوسف شريف رزق الله، من أهم النقاد، الذين مروا على تاريخ السينما المصرية، ولم يكن ناقدًا فقط، ولكنه كان محللًا للأفلام الأجنبية”.

وأضافت: “يوسف شريف رزق الله، علمنا متابعة الأفلام الأجنبية وله قيمة كبيرة جدًا في إثراء الحركة الفنية في مصر”.

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وكانت إلهام شاهين قد شاركت إلى جانب عدد كبير من النجوم في العرض التكريمي ليوسف شريف ومنهم الفنانة لبلبة، والمنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخرى، رفضت إلهام شاهين، الرد على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد الانتقادات التي وجهتها لها بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها لم تعرف ماذا قالت، ولكن في النهاية كل شخص حر وهي لن تعلق على أراء الأخرين.