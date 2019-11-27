حكم قضائي بهدم قصر والد جيجي حديد الفخم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعيش المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، في مشكلة كبيرة خلال الفترة الحالية حيث يواجه أمرا بهدم قصره الذى يطلق عليه اسم “مؤسسة النجوم” ويقدر بـ 100 مليون دولار، فيما تبلغ مساحته 3 ألاف قدم مربع.

وكان قاضى فى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، قد قرر بهدم القصر الضخم بعد معركة قانونية طويلة، بسبب خطورته على المباني المجاورة له، إضافة إلى شكاوي عدد من الجيران بسبب حجمه الكبير الغير ملائم لشكل المباني فى المنطقة.

الكشف عن القرار، جاء بعد أن كشف مهندس إنشائي أن أساسات المنزل الداعمة لم يتم تثبيتها في الأرض بدرجة كافية، وقد أوضح القاضي في شرح حيثيات قراره، أنه ”إذا سقط هذا المنزل على التل، فسوف يشمل ذلك جزءًا من الحي”، وفقا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

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وقال أيضًا إن العديد من مفتشي المدن راقبوا عملية البناء منذ أن بدأت في عام 2012 ، ولم تثار المخاوف إلا بعد سنوات.

والجدير بالذكر أن العديد من الجيران، قد رفعن دعوى قضائية ضد السيد حديد بدعوى أنهم عاشوا في “خوف دائم” من انهيار التل ، وأن “خصوصيتهم وصفاءهم قد اجتاحتهم البنية غير القانونية والقبيحة التي تلوح في الأفق”.

وأقرت المحكمة أن أن الهدم سيستغرق 6 أشهر ويكلف عدة ملايين من الدولارات.

ومن جانبه قال محمد حديد أنه كان ضحية “مطاردة الساحرات” وأن ادعاءات الجيران كانت “مجرد هراء تام”.