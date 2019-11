ماريا كاري تحقق ثلاثة أرقام قياسية في إحصاءات “غينيس” الرسمية

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت منظمة موسوعة ​”غينيس”​ للأرقام القياسية الاثنين عن أن النجمة العالمية ماريا كاري سجلت ثلاثة أرقام قياسية عالمية بأغنيتها الميلادية All I Want for Christmas is You والتي أطلقتها في عام 1994.

والأرقام القياسية هي :

-الأغنية الاكثر عرضاً على سبوتيفاي لفنانة خلال 24 ساعة

-أكثر أغنية احتلالاً للمرتبة الاولى في قوائم الأغاني الميلادية top 10 في بريطانيا.

-أكثر أغنية من قبل فنان منفرد تحتل المرتبة الاولى في U.S. Hot 100 في فترة الميلاد ورأس السنة.

وفي هذه المناسبة، تم تكريم ماريا في حفلها الميلادي على المسرح في لاس فيغاس يوم أمس، خاصةً أن الأغنية ما زالت تحصد النجاح بعد 25 عامًا على طرحها.