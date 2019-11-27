لن تصدقوا كيف أصبح شكل خطيب “كايت” في “تايتانك” بعد 22 عامًا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، على حسابها على “إنستجرام”، صورة لها برفقة أحد أبطال المسلسل الشهير “تايتانيك” بعد مرور ما يقرب من 22 عاماً على عرضه.

وظهرت في الصورة وهي تستقبل الممثل بيلي زاين في استديو برنامجها “معكم منى الشاذلي” ولفت الأخير أنظار المتابعين بسبب التغير الكبير الذي طرأ على شكله.

وبدا أنه فقد شعره وأصبح أصلع تماماً وهو ما أثار دهشة واستغراب الكثيرين وأطلق موجة واسعة من التعليقات.

وحققت الصورة في الساعة الأولى بعد نشرها أكثر من 9 آلاف إعجاب وتعليقاً عليها كتبت الإعلامية: “بعد مرور 22 سنة، النجم العالمي بيلي زاين بطل فيلم ” تايتانيك ” قريبًا في معكم منى الشاذلي”.

وبدوره نشر الممثل على حسابه على التطبيق صوراً التقطت له أثناء زيارته مناطق عدة في مصر منها منطقة الأهرامات. وعلق عليها: “هل أنتم جاهزون للذهاب؟ إنها فقط البداية. عليكم مشاهدة ما تبقى بأعينكم واستخدام أيديكم للصعود”.