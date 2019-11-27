منذر رياحنة يكشف عن “حارس الجبل”

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأت شركة “فورتونا ميديا” للمنتج ياسر فهمي التحضيرات الفعلية للمسلسل البدوي “حارس الجبل” من تأليف حازم فضة و سيناريو وحوار حسام الابراهيمي واخراج سائد الهواري .
وكشف النجم منذر رياحنة عن اصرار المنتج ياسر فهمي ان يجمع كوكبة من النجوم في هذا العمل و هم منذر رياحنة و اياد نصار و صبا مبارك الذين اصر فهمي على عودتهم للدراما الاردنية معا بعد غياب كما سيشهد العمل مشاركة النجم السوري خالد القيش باحد ادوار البطولة .
فيما ستكشف الشركة المنتجة عن تفاصيل اضافية تتعلق بانطلاق العمل بينما سيكون من الاعمال المنافسة في سباق رمضان 2020.
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