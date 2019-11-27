المتحولة كاتلين جينر تضع كايلي في مأزق.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعت نجمة تلفزيون الواقع ولاعبة الأولومبيات السّابقة المتحولة لأنثى كاتلين جينر، ابنتها النجمة الأمريكية كايلي جينر في مأزق بعد تعليق خفي بازدياد عدد أحفاده قريبًا.

وقالت كاتلين، 70 عامًا، الوالد (المُتحوّل لامرأة) لكل من كيندال وكايلي جينر، خلال برنامج الواقع I’m A Celebrity: "عند وصول شهر ديسمبر، سيكون لدي 20 حفيدًا!" وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الفور تكهن المعجبون بأن شخصًا ما في عائلة كاتلين يمكن أن يكون حاملًا، ورجحوا بأنها "كايلي جينر".

وردًا على ذلك، علق مصدر مقرب من كايلي على هذه الشائعات؛ إذ قال إن النجمة ضحكت عندما سمعت أن هناك شائعات بأنها حامل سرًا، مضيفًا:"إذا كان هناك شيء لكايلي تضحك عليه، فهو مثل هذه الحالات".

وفي الحلقة الأخيرة للبرنامج، سألت مقدمة البرنامج كيت غراواي كاتلين عن عدد أحفادها، فأجابت: " في كانون الأول / ديسمبر، سيكون لدي 20".

وتسبب هذا التعليق في حيرة الجمهور؛ لأنهم لم يتمكنوا من حساب سوى 16 حفيدًا، مع توأمي ابنه "براندون جينر" المتوقع استقبالهما في أوائل عام 2020 من صديقته كايلي ستوكر التي تبلغ من العمر 18 عامًا.

وتمتلك كاثلين بالفعل 16 حفيدًا، مع وجود توأمين آخرين في الطريق، ليصبح العدد المؤكد 18 حفيدًا.

Advertisements

وانطلق الجمهور إلى تويتر للتكهن باسم الشخص الحامل في عائلته، مع البعض الذي أشار إلى أنه ربما كشفت بالخطأ عن حمل أحد أبنائها والتي هي "كايلي".

وقال أحد مستخدمي "تويتر":" كاتلين جينر إنه في ديسمبر سيكون لديه 20 حفيدًا، فمن حامل؟، وقال آخر: "أنا أحاول معرفة كيف وصل هذا العدد".

ولعل السبب وراء انتشار الشائعات بحمل كايلي هو أنها الوحيدة من العائلة التي صرحت قريبًا بأنها تريد بالفعل طفلًا أخر، وليس ذلك فحسب بل عبرت عن أنها تأمل في فتاة، وقد بدأت في التفكير في الأسماء.

وردًا على أسئلة المعجبين في "سناب شات" ، سُئلت كايلي "هل ستنجبين طفلًا آخر؟"، قالت: "أريد طفلاً آخر، لكن لا أعرف متى سيكون ذلك".

يُذكر أن النجمة البالغة من العمر 22 عامًا هي بالفعل أم لستورمي من صديقها السابق مغني الراب ترافيس سكوت.