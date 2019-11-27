كاريس بشار وباسر ياخور يُشوّقان الجمهور لعمل جديد.. هذه تفاصيله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد شركة غولدن لاين للإنتاج الفني لعمل جديد ينتمي إلى فئة البيئة الشامية، ومن المقرر أن يحمل العمل اسم "العربجي" وسيجمع بين النجم باسم ياخور ومواطنته كاريس بشار.

وبحسب الأنباء المتداولة عن العمل، فإن المسلسل من تأليف الكاتب عثمان حجي وإخراج سمير حسين، ويتناول المسلسل غير المربوط بفترة زمنية مُعينة قصة عربجي "الرجل الذي يقوم بنقل البضائع"، والذي يقع في حب "ناجية" التي تعمل في غسيل الأموات لكنها لا تبادله نفس المشاعر ليبدأ الصراع.

وتصور الفنانة السورية كاريس بشار حاليًا دورها في مسلسل "العميد" الذي يجمعها بالفنان السوري تيم حسن والذي ينتمي إلى فئة مسلسلات "العشاريات" ومن المقرر عرضه بعد الانتهاء من تصويره أي قبل الموسم الرمضاني المقبل.

فيما أنهى ياخور مؤخرًا عرض حلقات برنامج "أكلناها" والذي قام بتقديمه واستضاف خلاله عددًا من نجوم الفن في سوريا ولبنان، وتسبب له البرنامج في خلافات مع عدد من زملائه، كما يصور ياخور مسلسل "ببساطة 2" الذي يقوم بإنتاجه.

وسبق وأن اجتمعت بشار وياخور في عدد من الأعمال لعل أبرزها مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة"، وهو مسلسل عربي شارك فيه عدد من نجوم سوريا ولبنان.

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يُشار إلى انه سبق لبشار أن قدمت دور "مغسلة أموات" في مسلسل "غدًا نلتقي" عندما قدمت دور "وردة" اللاجئة السورية التي تعيش في أحد المدارس هي وعدد من اللاجئين السوريين، وتقع في حب محمود "عبدالمنعم عمايري" والذي لا يبادلها نفس المشاعر، بينما يحبها شقيقه "جابر" الفنان مكسيم خليل.

كما وسبق للفنانة السورية أن شاركت في عدد من أعمال البيئة الشامية أبرزها "ليالي الصالحية" وقدمت من خلاله دور سعدية إلى جانب الفنان عباس النوري في بداياتها الفنية، كما شاركت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سلاسل ذهب" إلى جانب ديما بياعة وبسام كوسا، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "مسافة أمان" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

فيما شارك الفنان باسم ياخور في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "الحرملك" إلى جانب نخبة من نجوم الوطن العربي منهم جمال سليمان، درة، والفنانة سلافة معمار وآخرون.