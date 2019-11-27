عبدالله السدحان يتراجع عن بيع مقتنياته بسبب تعرضه للهجوم.. ويوضّح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى الفنان السعودي عبدالله السدحان، اندهاشه من الهجوم الذي شنّه عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، بخصوص بحثه عن مدير تسويق لمجموعة من مقتنياته وممتلكاته.

البداية كانت بنشر سدحان لمقطع فيديو عرض فيه مقتنيات يمتلكها عبارة عن عصا و"مشلح" عمره تجاوز الـ 50 عامًا، وحقیبة "محیمید" التي أُطلقت باسم أول سھرة تلفزيونیة سعودية "محمود ومحیمید"، معلقًا بأن العديد من المشاهير عرضوا مقتنياتهم للبيع مثل الفنان راشد الماجد وغيره.

وأرفق السدحان الفيديو بتعليق مكتوب، قائلاً: "بعض من مقتنياتي العزيزة على العازة مقتنيات نابليون"، واستكملها ببحثه عن شاب يسوّق تلك المقتنيات.

متابعو الفنان عبدالله السدحان انتقدوا عرضه مقتنياته للبيع كونها تمثل إرثه الفني، ولا يجوز التفريط فيها، واشتد الانتقاد الذي وصل إلى حد الهجوم من قبل بعض المتابعين؛ ما جعل الفنان السعودي يتراجع في مسألة بيع مقتنياته، ويوضح قصده من تلك التغريدة.

ونشر السدحان تغريدة جديدة قال فيها: "استغرب في الردود السابقة على هذه التغريدة أن الجميع لم يستمع لنهاية المقطع، حيث أقول مهيب معروضة للبيع للاطلاع فقط، بمعنى أخاطب وأطقطق لمن؟.. إلا إذا هي طقطقة كما أطقطق شيء آخر".

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توضيح السدحان لمقصده الحقيقي برغبته في عرض مقتنياته للاطلاع فقط وليس البيع، جعل شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يمدحونه، ويوقفون وصلة الانتقاد والهجوم عليه.

وكان حفل راشد الماجد الذي أُقيم السبت الماضي، في احتفالية "ليلة السندباد" ضمن فعاليات "موسم الرياض" قد شهد مزادًا علنيًا لبيع عوده الخاص به والذي يعود عمره إلى 30 عامًا وأهداه له الملحن الراحل صالح الشهري.

وقدّم المزاد الإعلامي المصري عمرو أديب فقال: "فرصة لكل محبي راشد الماجد أن يقتنوا العود الخاص به فهو جزء من إبداعه وفنه ولحّن عليه أجمل أغانيه العاطفية والوطنية".

وتم افتتاح المزاد بـ 50 ألف ريال سعودي كمرحلة أولى انتهت بوصوله إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي، وحسمت المرحلة الثانية الأمر وانتهى المزاد ببيع العود بمبلغ 600 ألف ريال سعودي، وأكّد عمرو أديب أن هذا المبلغ سيذهب لإحدى الجمعيات الخيريّة.