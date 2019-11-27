عصام كاريكا يتمنى العمل مع أنغام







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف الفنان المصري ​عصام كاريكا​ أنه يتمنى التعاون مع الفنانة المصرية ​أنغام​. مشيراً إلى أنه تعاون مع العديد من المشاهير لكنه لم يتعاون معها حتى الآن. وذلك في حديثه لبرنامج insider بالعربي، حيث قال: "أنا ناقصني أنغام في تاريخي فقط، بصراحة لا يوجد تواصل بيننا ولكن زوجها الموزّع الموسيقي أحمد ابراهيم صديقي وإن وجدت أغنية جميلة تناسبها سأعرضها له، أنا قدمت ألحاناً لجميع المطربين، لكن للأسف، لم أعمل لأنغام أي لحن، وأتمنى أن أقدّم لها لحناً يعجبها".

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