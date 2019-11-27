أمينة خليل تُطلُ بالشعر الأشقر في لص بغداد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطل الممثلة المصرية أمينة خليل بالشعر الأشقر بفيلمها الجديد "لصّ بغداد" الذي نشرت من كواليس تصويره صورةً عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، ظهرت فيها مع أبطال العمل محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن. علماً أن الفيلم يجمع المزيد من الممثلين بينهم محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، وأحمد رزق الذي يظهر فيه كضيف شرف.
يشار إل أن العمل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في اطار الحركة والكوميديا. ومن المتوقع عرضه في شهر يناير من عام 2020.
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