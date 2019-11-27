شكرا لقرائتكم خبر عن The Crown .. تفاصيل مسلسل يعيد الأميرة "ديانا" إلى الحياة مرة أخرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت المواسم الثلاثة الأولى من مسلسل The Crown"" نجاحا كبيرا، دفعهم للإعلان عن موسم رابع من المسلسل، والمقتبس بالأساس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الـ 25 من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.

الموسم الرابع من المسلسل سيشهد ظهور الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز ولى العهد، حيث تم تسريب مجموعة من الصور لملمثلة الشابة التى ستجسد دور ديانا، وهى قريبة الشبة منها بحسب الجمهور.

الممثلة تحمل اسم إيما كورين والتى تبلغ من العمر 23 عاما، حيث نشر حساب The Crown تغريدة له على موقع تويتر جاء فيها "ستلعب إيما كورين دور سيدة ديانا سبنسر فى " التاج" الموسم الرابع، وسيبدأ التصوير فى وقت لاحق هذا العام.

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إيما كورين

كورين ظهرت لأول مرة على الشاشة عام 2017، حيث ظهرت فى مسلسل Pennyworth ، أما قبل ذلك فكانت تعمل في شركة لبيع التجزئة فى لندن، وتعليب صناديق من الملابس الداخلية، ولكنها تلقت دعوة لإجراء إختبار لأداء دور فى Pennyworth ، وهنا نالت دوراً رئيسياً لها فى الشاشة.

وخلال المسلسل ستظهر جيليان أندرسون فى دور دورمارجريت تاتشر، أول رئيسة وزراء للمملكة المتحدة، وقد تم الإعلان عن منصب أندرسون فى سبتمبر الماضى.



ديانا

لا يوجد تاريخ رسمى للموسم الرابع، ولكن تم عرض الموسم الرابع لأول مرة في 17 نوفمبر 2019 ، لذلك يبدو أن تاريخ الإصدار فى أواخر عام 2020 للموسم الرابع يبدو مرجحًا. ومع ذلك، تم تصوير الموسمين الثالث والرابع بالتتابع، لذلك من الممكن أن يتم الإصدار في وقت مبكر.