شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. باميلا أندرسون تستعرض جسدها بـ"مايوه" سعره 360 جنيه استرليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور للنجمة العالمية باميلا أندرسون البالغة من العمر 52 عام والتي تتحدي دائما عامل السن بظهورها بإطلالات مثيرة وبراقة، ظهرت باميلا في عدد من الصور وهي ترتدي "مايوة" باللون الابيض بينما كانت تقضي فترة استرخاء علي متن احدي اليخوت الفارهة قبل بدئها جلسة تصويرلأحدي المجلات.

ظهرت باميلا أندرسون مرتديه "مايوه" باللون الأبيض وهو وأحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Medina Swimwear"، ووصل سعره الي 360 جنيه استرليني .

يذكر أن النجمة باميلا أندرسون سافرت إلى كوينزلاند في استراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع وذلك من أجل تصوير إعلان تجاري .



باميلا أندرسون (1)

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باميلا أندرسون (2)



باميلا أندرسون (3)



باميلا أندرسون (4)