شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل منة شلبي على معجب قام بتقبيل يدها وأهداها باقة زهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة منة شلبي بالجلوس على ركبتيها أمام أحد معجبيها واستمعت إليه فى ندوتها بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تقبيله يديها ورأسها وإهدائها باقة من الزهور.

كما قامت منة شلبي بتقبيل يده فى نهاية حديثه معها، كرد منها على موقفه.

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وتحدثت منة شلبي خلال الحوار عن مشوارها السينمائي، الذى استحقت عنه التكريم بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ويعرض المهرجان ضمن برنامج تكريم منة شلبي ثلاثة من أبرز الأفلام التى شاركت فى بطولتها، وهى "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

و كرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى افتتح فعاليات دورته الـ 41 يوم الأربعاء الماضى، النجمة منة شلبى، حيث منحهما المهرجان جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعمالهما، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة بناء على رؤية المهرجان وقياداته.