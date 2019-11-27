شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت.. اسمع أغنية The Weeknd الجديدة " Heartless " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي The Weeknd أغنية جديدة تحمل اسم " Heartless " وهو الخبر الذي اسعد الكثير من عشاقه ومحبيه.

جاء إطلاق The Weeknd لأغنيته الجديدة بعد ساعات قليلة من إعلانه أنه قام بتسجيل اسم أغنية "Like Selena" في مؤسسة ASCAP لحقوق الأداء وهي الاغنية التي يتوقع الجميع أنها لصديقته السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز و التي جمعتهما قصة حب لمدة أشهر معدودة .

و قد اشار موقع " جاست جيرد " أن The Weeknd البالغ من العمر ( 29 عام ) أغلق شارع كامل في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتصوير الفيديو الموسيقي لأغنيته الجديدة.