شكرا لقرائتكم خبر عن لايك بالخطأ يكشف مراقبة زوجة جاستن بيبر لسيلينا جوميز.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عارضة الأزياء "هايلى بيبر" زوجة المطرب العالمى "جاستن بيبر" بعمل إعجاب على فيديو لخطيبة "بيبر" السابقة "سيلينا جوميز"، والذى نشره الماكير الخاص بها فى أحدث حفلاتها، وذلك عن طريق الخطأ.

واكتشف الأمر رابطة محبي "سيلينا جوميز"، بعد ساعة واحدة فقط من نشر الفيديو، والذين فسروا ذلك بمراقبة هايلي بيبر لسيلينا جوميز وتتبع أخبارها.

وعقد المغني الكندي الشهير جاستن بيبر قرانه على عارضة الأزياء هيلي بالدوين حبيبته منذ الصغر، شهر أكتوبر الماضى، وسط حضور للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.

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وكان انفصل جاستن بيبر عن سيلينا جوميز في أبريل 2018 وارتبط ببالديون بعد شهرين أي في يونيو وتزوج بها في أكتوبر من العام نفسه.