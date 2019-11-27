شكرا لقرائتكم خبر عن بخط ملابسها الداخلية.. كيم كاردشيان في طريقها لحصد المليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون خط الملابس الداخلية " shapewear " الجديد الذي اطلقته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان هو العلامة التجارية التي قد تضعها بين الأشخاص الأكثر ثراء في العالم.

وأفاد موقع TMZ أن استجابة العملاء لشراء SKIMS Solutionwear الذي اطلقته كيم البالغة من العمر 39 عاما قد أوضحت أن تكون في طريقها لتصبح علامة تجارية ناجحة بل تحصد مليارات الدولارات .

بعد إطلاق دفعة جديدة الأسبوع الماضي ، أخبرت التقارير "كان في الواقع بيع هذه الدفعة أكثر نجاحا لأولي، حيث تم بيع الملايين في دقائق معدودة ، فكان هناك أكثر من مليون شخص كانوا على قائمة الانتظار.