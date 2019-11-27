شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم افتتاح مهرجان القاهرة The Irishman اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ في خلال ساعات قليلة عرض فيلم The Irishman على منصة البث نيتفلكس، الشركة المنتجة للعمل، وذلك بعد عرضه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الأربعاء الماضى، في دورته الـ 41، بالإضافة إلى عرضه الخميس مجانا في سياق المهرجان.

كما أنه باقى من الزمن 3 أيام على انتهاء عرض فيلم The Irishman في مسرح برودواى، حيث بدء عرضه منذ 1 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن ينتهى عرضه في 1 ديسمبر المقبل.

وكان قد حصد فيلم الدراما The Irishman للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى، على تقييمات إيجابية عالية وصلت لـ96% عبر موقع Rotten Tomatoes من قبل النقاد.

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فيلم The Irishman بدأ تصويره خلال عام 2017، وتم الانتهاء من تصويره في 5 مارس 2018، مما يعنى أن تصوير العمل استغرق حوالي عام، ووصلت ميزانية الفيلم إلى حوالى 159 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.