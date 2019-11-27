شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تسهر فى رأس السنة .. اعرف قائمة حفلات النجوم وموعدها وأماكن إقامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين دائما حفلات رأس السنة، كونها فرصة مناسبة لرؤية النجوم والمطربين المفضلين لهم، كذلك تشهد هذه الحفلات، أجواء احتفالية أخرى بمناسبة رأس السنة، وتوديع عام، واستقبال آخر جديد، وهو ما يجعل حفلات رأس السنة، تنفد بمجرد طرحها.

هذا العام، يحيى بعض المطربين المصريين، حفلات فى دول العربية، كذلك ستستقبل مصر عددا من المطربين العرب لإحياء مجموعة من الحفلات.

النجمان تامر حسنى ونانسى عجرم يحييان حفلا يوم رأس السنة بجزيرة المارية فى أبوظبى، وسيبدأ الحفل فى السابعة مساءاً ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد، وضمن الاحتفالات، سيشهد ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية عروضاً مبهرة للألعاب النارية يليها الحفل الغنائى المنتظر للنجمين الكبيرين.

الظهور الأخير لتامر حسنى كان من خلال حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عاما فى مصر.



تامر حسنى



نانسى عجرام

تحيي نجوى كرم عضو لجنة تحكيم برنامج "اراب جوت تالنت" سهرة غنائية ضمن حفلات رأس السنة 2020 فى دولة الإمارات أيضا، بمشاركة وليد الشامى فى رأس الخيمة.

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نجوى طرحت كليب يحمل اسم "بعشق تفاصيلك" قبل شهرين، وحققت نسب مشاهدة كبيرة ولاقت استحسان الجمهور، ومن كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي



نجوى كرم

أما النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور ، فستحيى حفلا غنائيا كبيرا، ضمن حفلات رأس السنة بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ، وسيشاركها على المسرح عازفة الكمان حنين العلم.

وتظهر اليوم سيرين عبد النور فى مسلسل "الديفا" الذى ستقوم ببطولته مع يعقوب فرحان وبوسى، ويرصد الحياة الشخصية للفنانين.



سيرين عبد النور

المطربة الشابة رنا سماحة تحيى حفل رأس السنة، بأحد فنادق مدينة دهب، وقد دعت رنا جمهورها من خلال انستجرام لحضور الحفل، وعلقت: "مفاجأة أولى حفلات رأس السنة.. هستناكم يوم 30 ديسمبر، عشان نحتفل ونغنى مع بعض، وهيكون فيه مفاجآت تانية كتير"