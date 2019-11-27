شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يتخطى نادى الـ 100 مليون بفارق 7 آلاف جنيه منذ عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، حاجز الـ 100 مليون جنيه، حيث سجل 100 مليون و7 ألاف جنيه، منذ عرضه فى السينمات، من إخراج طار ق لعريان، وإنتاج سينرجى، وبتحقيق الفيلم 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، يصبح ثانى الأفلام وصولاً إلى هذا الرقم بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والذى حصد 103 ملايين 441 ألف جنيه من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.