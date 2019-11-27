شيرين رضا للطب البيطري: أعتذر عن "جزارين النازية" لكن هل من تفسير للمجازر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت الفنانة شيرين جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد وصفها هيئة الطب البيطري بـ"جزارين النازية"، خلال انتقادها التعامل السيء مع الحيوانات الضالة بالشوارع.

وبعد سيل من الانتقادات، خرجت "رضا"، لتعتذر من خلال تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، قالت فيها: "إلى هيئة الطب البيطري: إذا وصف (جزارين النازية) جرح مشاعركم وآذاكم فأرجو قبول اعتذاري، ولكن... هل من تفسير لتلك المجازر؟ وما هو الوصف الصحيح لمن يرتكبها؟"

ومن المعروف أن شيرين رضا، تهتم بقضايا البيئة والحيوانات، ودائما ما توجه نصائح للمسؤولين عن حقوق الحيوان.

في سياق آخر، كانت آخر أعمال شيرين رضا، فيلم "الفيل الأزرق 2"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وخالد الصاوي.