زوجته بنت الأكابر.. أصالة تحيي ذكرى عامر منيب بطريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة السورية أصالة، على إحياء ذكرى الفنان الراحل عامر منيب، فأعادت نشر الأغنية التي أهدتها له ابنته "مريم"، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وعلقت "نصري"، على الفيديو كليب قائلة: " الله يرحم الفنّان الخلوق الطيّب عامر منيب ويحفظ عائلته الرّائعة المخلصة الوفيّة، بناته وزوجته (بنت الأكابر)، ويحفظ كلّ الطيبين".

وأحيت مريم عامر منيب، ذكرى رحيل والدها بفيديو كليب يجمعهما به، وتقوم فكرة الدويتو، على مشاهد للفنان عامر منيب أثناء غناء أغنيته "عامل إيه في حياتك"، لترد عليه مريم بكلمات جديدة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل.

ومرت أمس الذكرى الثامنة لرحيل الفنان عامر منيب، الذي توفي 26 نوفمبر 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاماً، ودُفن بجوار جدته الفنانة الراحلة ماري منيب.