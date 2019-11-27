سلامة قلبه.. ماجد المصري يطلب الدعاء لنجله وأصالة تتفاعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان ماجد المصري، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو لنجله "آدم"، ظهر خلاله وهو يتلقى العلاج بعدما كُسرت قدماه. وعلق "المصري"، على الفيديو قائلًا: " الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. برجاء الدعاء لآدم بالشفاء". ومن جانبها علقت الفنانة السورية أصالة قائلة: ":سلامة قلبه مايشوف شر". آدم ماجد المصري، انضم إلى الوسط الفني مؤخرًا، وشارك والده في مسلسل "بحر"، الذي يعرض حاليًا على شاشة "الحياة"، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.

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