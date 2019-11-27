خالد أنور يحتفل بعيد ميلاد والده.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص الفنان خالد أنور، على تهنئة والده بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي، وربنا يخليك لينا ونفضل مطمنين بوجودك، عيد ميلاد بابا". الفنان الشاب خالد أنور، يستكمل تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وهو من بطولة آسر ياسين، أحمد خالد صالح، منة شلبي، سوسن بدر، مي الغيطي، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

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