شريف منير ينشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضع الفنان شريف منير، لجلسة تصوير جديدة، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "منير" في الصور ببدلة أنيقة، ظهر بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والأربعين. وعلق: "تصوير الفنان نجيب"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه. يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة.

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