مي نور الشريف تهنئ والدتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، والدتها النجمة الكبيرة بوسي، والتي احتفلت أمس بعيد ميلادها.

ونشرت "مي" صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها "سارة"، وعلقت: "كل سنة وإحنا في حضنك، وإنتِ جميلة وناجحة وفي أحسن صحة".

بوسي من مواليد 26 نوفمبر، تزوجت في بداية مشوارها الفني من الفنان الكبير نور الشريف، وقدمت للسينما عددا من الأفلام الهامة أبرزها "حبيبي دائما"، "إعدام ميت"، "شيء من الخوف"، وغيرها.

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