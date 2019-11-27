تراند اليوم : صدمة.. وفاة فنان شاب معروف أثناء تصويره برنامج تليفزيوني...



حالة من الصدمة عاشها الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب، أثناء استضافته في برنامج تليفزيوني للنجوم.

وصدمت الوفاة أعضاء برنامج تلفزيون الواقع في الصين بعدما توفي عارض الأزياء والممثل التايواني الكندي المعروف جودفري جاو.

وحسب شبكة "سي إن غن"، فإن جودفري البالغ من العمر 35 عاماً شعر بتعب أثناء تصوير برنامج "تشيس مي" وهو برنامج ينتمي لبرامج الواقع الرياضي ويعرض على شبكة تلفزيون تشجيانغ الصيني، وعندما تم نقله إلى المستشفى توفى بعد 3 ساعات فقط.

تلفزيون تشجيانه اصدر بياناً نعى فيه الممثل الراحل وجاء فيه: "وفاة جاو صدمتنا وأحزنتنا"، وتقدم الشركة بالشكر لكل كل وسائل الإعلام التي دعمت جودفري.



