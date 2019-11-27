تراند اليوم : بعد «صابرين».. إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع وتخلع الحجاب...



يبدو أن قطار تخلي الفنانات والإعلاميات عن حجابهن انطلق دون توقف من مصر إلى الدول العربية، على الرغم من أن عدد قليل منهن من تتمكسن بالحجاب في المجال الإعلامي.

وبعد أن أثارت الفنانة المصرية صابرين ضجة وجدلًا بعد تخليها عن الحجاب بشكل تام، انتقلت «العدوى» إلى الكويت، حيث فاجأت الإعلامية والفاشينيستا الكويتية زينب العلي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بتخليها عن الحجاب او ما يعرف بـ"التوربان".

وجاء قرار الإعلامية زينب العلي بخلع الحجاب، وذلك بعد نحو شهرين من خلع مواطنتها عارضة الأزياء آسيا عاكف للحجاب هي أيضًا.

وأثار قرار "العلي" حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، معتبرين أن ما يحدث يؤثر على الفتيات في الكويت.

وابتعدت زينب العلي عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليًا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





