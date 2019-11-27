تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تبكي علي الهواء بعد عرض صورة لها...

تدوال نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة البحرينية شيلاء سبت، وهي تبكي بعد عرض صورة تجمعها بمدرب البوكسينيج الخاص بها.

وقالت سبت، أثناء استضافتها في برنامج “عالسيف”، المذاع على التليفزيون الكويتي، أن المدرب توفي وهو في عمر صغير ومنذ ذلك الوقت لم تذهب للتدرب على البوكسينيج مرة أخرى



وعن إمكانية ترك الفن من أجل الزواج، أوضحت “شيلاء”، أن هذا غير ممكن، مضيفة: “أنا ما بسوي شيء غلط، الفن رسالة، والحين الناس مو نفس الأول، حيث كانت الناس تنظر بشكل زين للفن”

وأضاف :”وبعدين أنا مقتنعة باللي بعمله وأكيد الشخص اللي هيرتبط بيا يعرف أخلاقي وما راح يحكم علي من الشغل.. في كل مكان في الدنيا هناك الشيء دالزين واللي مو زين”.

وكشفت الفنانة عن سبب تأخر الزواج، قائلة إن النصيب لن يأت بعد، فضلا عن أن هناك الكثير يتقدمون لطلب الزواج منها ولكن لم تجد فيهم من يناسبها من حيث الصفات أو الطباع.