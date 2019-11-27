ظهور اللايدي ديانا في مسلسل التاج



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - لا يزال توقيت عرض الموسم الرابع من المسلسل الشهير The Crown /التاج بعيدًا عن التوقّع. فبعد أن تمّ عرض الموسم الثالث لأول مرة، لم يتمّ تحديد موعد وصوله إلى Netflix. ومع ذلك، تمّ تصوير مشاهد من الموسم القادم في الآونة الأخيرة- صور إيما كورين للأميرة ديانا التي تسرّبت في أكتوبر- ممّا يعني أنّه قد لا يكون لدينا وقت طويل بقي للإنتظار حتى يكون متاحاً للبث. أدناه، سنكتشف كل ما نعرفه وجديد عن الموسم الرابع للمسلسل المرصّع بالملكية.

هل سنلتقي أخيرًا الأميرة ديانا؟

إيما كورين / The Crown

نعم فعلاً ستظهرلايدي دي "إيما كورين" (23 عاماً) كزوجة للأمير تشارلز في الموسم الرابع من The Crown، وهي تشبه نظيرتها الملكية بشكل كبير. وقد نشر حساب The Crown تغريدة له على موقع تويتر جاء فيها: ستلعب إيما كورين دور سيدة ديانا سبنسر في " التاج" الموسم الرابع، وسيبدأ التصوير في وقت لاحق هذا العام. كلنّا طبعاً ننتظر بفارغ الصبر الموسم الرابع لرؤية إيما كورين تنبض بحياة الأميرة ديانا.

فستان الأميرة ديانا الذي رقصت به مع جون ترافولتا في البيت الأبيض للبيع بـ350 ألف جنيه استرليني

Advertisements

عن إيما كورين "الليدي ديانا" في الموسم الرابع

اللايدي ديانا

كورين هي ممثلة جديدة نسبياً، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة عام 2017، لكنها عُرفت أكثر بمسلسل Pennyworth ، وقصتها جميلة؛ إذ قبل عام واحد فقط كانت تعمل في شركة لبيع التجزئة في لندن، وتعليب صناديق من الملابس الداخلية. تغيّرت حياتها عندما حصلت على دعوة لإجراء إختبار لأداء دور في Pennyworth ، وهنا نالت دوراً رئيسياً لها في الشاشة. في أبريل من هذا العام تأكيد تمثيل كورين لدور لايدي ديانا في مسلسل The Crown. تحدث كثرعن التشابه الكبير بالشكل بينها وبين اللايدي ديانا، إلاّ أنّ كورين نفسها قالت إنها لم ترَ تشابهاً أبدًا. "أخبروا أمي أنّي أشبه ديانا، لكن أرى شبهاً كبيراً بيني وبين وجودي فوستر." وتضيف النجمة "بوضع الباروكة والملابس الأيقونية، سأكون نسخة عنها في المسسلسل."



من أيضاً سيظهر وما هي الأحداث التي ستتم تغطيتها؟

لايدي ديانا والأمير تشارلز

جيليان أندرسون ستأخذ دورمارغريت تاتشر، أول رئيسة وزراء للمملكة المتحدة، وقد تم الإعلان عن منصب أندرسون في سبتمبر الماضي.

وستعود أوليفيا كولمان كملكة إليزابيث الثانية، مع جوش أوكونور كأمير تشارلز وتوبياس مينزيس كأمير فيليب.

وسيتم عرض رحلة ديانا وتشارلز إلى أستراليا في عام 1983، وكذلك إقتحام قصر باكنجهام المشهورالذي نظمّه مايكل فاجان الذي إدّعى أنه أجرى "محادثة لمدة 10 دقائق" مع الملكة إنتهت فقط عندما طلب سيجارة، وسيلعبه توم بروكر من بريشر.

لا يوجد تاريخ رسمي للإصدار، ولكن تم عرض الموسم الرابع لأول مرة في 17 نوفمبر 2019 ، لذلك يبدو أن تاريخ الإصدار في أواخر عام 2020 للموسم الرابع يبدو مرجحًا. ومع ذلك، تم تصوير الموسمين الثالث والرابع بالتتابع، لذلك من الممكن أن يتم الإصدار في وقت مبكر.