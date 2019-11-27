فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

أعلنت الفنانة الأمريكية كاتي برايس عن إفلاسها قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد، حيث كان عليها أن تدفع للدائنين 12 ألف جنيه إسترليني شهريا ولمدة 4 سنوات، ولكنها فشلت.
وأُعلن إفلاس كاتي برايس البالغة من العمر 41 عامًا، اليوم، خلال جلسة استماع في محكمة الديون والشركات، في العاصمة البريطانية لندن، وفقًا لصحيفة مترو.
وفقدت كاتي وهي أم لـ 5 أطفال، “قصرها السحري” الذي تقدر قيمته بنحو 2 مليون جنيه إسترليني بينما بيعت أصولها، وعلى الرغم من التهديد بالإفلاس منذ 2018 قامت كاتي بإجراء عمليات تجديد على قصر ساسكس، بالإضافة إلى خضوعها مؤخرًا لإجراءات جراحية تجميلية متعددة، على الرغم من زعم البعض أن هذه العمليات كانت مجانية.
وتقوم كاتي برايس حاليًا بدور البطولة في برنامجها My Crazy Life، بينما تبيع ملابس الأطفال عبر الإنترنت وتستكمل حياتها تحت رعاية شركات مثل Nutri Buddy و Skinny Food، تظهر كاتي أيضًا كعضو في فريق المناقشة حول “النساء”.
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