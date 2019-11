الغناء لا يفقر صاحبه.. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة الأمريكية ماريا كاري

كشفت تقارير صحفية عن حجم ثروة المغنية الأمريكية ماري كاري.

وحسب مجلات المشاهير التي تتبع ثرواتهم، فإنَّ حجم ثروة ماريا كاري 49 عاما يصل لأكثر من 300 مليون دولار، لكن التقارير الحديثة تؤكد وصول ثروتها إلى 500 مليون دولار.

وحققت العديد من أغنياتها أموال طائلة منها “One Sweet Day” حيث تصدرت قوائم الموسيقى الأمريكية لمدة 16 أسبوعًا تقريبًا محققة رقمًا قياسيًا لأطول أغنية تحافظ على تقدمها طوال هذه الفترة. وبيعت 66.5 مليون نسخة من هذا الألبوم .

وعملت ماريا مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة كوجه إعلاني لهم مثل “كليرز” و”بيبسي” و”موتورولا” وفي عام 2007 انضمت لإليزابيث آردن، في تصنيع عطر جديد حقق لها أرباحًا بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضحت تقارير صحفية أنَّ الفنانة بدأت رحلتها في جمع الأموال في عام 1994 بصدور أغنيتها في رأس السنة الجديدة “All I Want for Christmas Is You”، حيث وصل معدل تصفح تلك الأغنية منذ بداية طرحها على موقع اليوتيوب في عام 2010، إلى ما لا يقل عن 400 مليون مشاهدة، طبقًا لتقارير العام الماضي فقط. وحصلت في عام 2018 على 60 مليون دولار وهذا الرقم يزداد باستمرار.