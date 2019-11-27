بالفيديو: هند القحطاني ترقص بطريقة مستفزّة.. وتثير غضب السعوديين مجددًا

عادت السعودية هند القحطاني، بمقطع فيديو جديد مثير للجدل، قامت بنشره عبر حسابها على تطبيق سناب شات، مما أثار غضب المجتمع السعودي.

وظهرت القحطاني بمقطع فيديو وهي ترقص بشكل استعراضي وغير لائق ليتصدر وسم “هند القحطاني” قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واستاء المتابعون من الفيديو الذي نشرته القحطاني معلقين” إنه يحتوي على إيحاءات جنسية مخالفة للمجتمع السعودي”.

وهاجم ناشطو مواقع التواصل مواطنتهم عبر تويتر داعين إلى عدم متابعتها، لعدم احترامها ثقافة شعبها، وتعمدها إثارة الجدل من أجل كسب الشهرة فقط لا غير.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وطالبها البعض بحذف اسم قبيلتها من اسمها، لكون الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه يسيء للقبيلة على حدّ قول البعض.

وطالب آخرون بعدم الظهور على أنها سعودية، لأنّ آراءها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حدّ وصف البعض الآخر.

يذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتان وولدان، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.