أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

نشرت اليوم الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة لها من على المسرح، أثناء إحيائها إحدى حفلاتها.

وقالت أصالة في تعليقها على الصورة: “هنا أحيا … أشعر بوجودي، بأهميّة ماأملك… يصبح لكياني معنى، وهنا أكون معزوفة أفضفض وأُعبّر وأشكو وأضحك وأرى حتى الهموم تحنو عليّ، يدقّ قلبي وتتسارع دقّاته، وتتفتّح في حنجرتي ورودًا أراها، وتتراقص الدّنيا ألمًا وزهوًا”.

وأضافت: “نظرات مكسورة حزينة حولي، تتحوّل لبريق ترى في الأمل نجاة، فلا حزن يدوم إنّ كانت الموسيقى رفيقة درب، ولاهمّ يقتل إنّ كانت الأغنيه تروي تفاصيله، أغنياتي جزء منّ حكايتي، ولمّ تنته الحكاية بعد.. أصالة”.

وتساءل العديد من معجبي المطربة عن سر تلك الرسائل التي باتت ترسلها من وقت لآخر وحقيقة انفصالها عن زوجها دون أن ترد على أي منها.