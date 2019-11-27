الليلة.. العرض العالمي الأول للفيلم الروسي "مغادرة أفغانستان" بالقاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة، فيلم "مغادرة أفغانستان" للمخرج بافيل لونجين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

المصرية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.يشار إلي أن الفيلم يُعرض ضمن قسم عروض خاصة، وتدور أحداثه في عام 1989 مع اقتراب نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية، حيث يأسر المجاهدين الأفغان طيارًا هو ابن أحد الجنرالات السوفيتيين، فتكلف الإدارة إحدى كتائبها بمهمة أخيرة قبل الانسحاب، وهي إعادة هذا الطيار.