إذاعة الأغاني تحيي ذكرى رحيل الفنانة شادية

وافق محمد نوار، رئيس الاذاعة على تصور أحياء ذكرى رحيل صوت مصر شادية، والذى قدمه له شريف عباس، مدير عام اذاعة الاغانى و يذاع غداً الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر.

تقدم اذاعة الاغانى، أجمل أغنيات شادية على مدار مسيرتها الفنيةو اشهر اغانى أفلامها و حفلاتها واغنيات الدويتو التى شاركها الغناء نجوم زمن الفن الجميل فريد الاطرش وعبد الحليم ومحمد فوزى وكمال حسنى حرصت اذاعة الاغانى فى اختيارها لاغنيات شادية فى ذكرى رحيلها على التنوع فى تقديم كل الالوان الموسيقية التى ابدعها كبار الملحنين الذين تعاملوا

مع شادية وعلى رأسهم محمود الشريف ومنير مراد ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدى وغيرهم من القامات الموسيقية.

يذكر ان شادية، من مواليد 8 فبراير 1931 وأسمها الحقيقى فاطمة كمال الدين أحمد شاكر، التي عرفت فيما بعد بإسم "شادية" وهى من مواليد منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، لأم مصرية من أصل تركي وأب مصري الأصل كان يعمل مهندساً زراعيا بالمزارع الملكية. كان ترتيب شادية الخامسة بين اخوتها حيث يكبرها أشقاؤها محمد

Advertisements

وسعاد وطاهر وعفاف.

قدمت شادية خلال مشوارها الفني الطويل أكثر من 150فيلماً ومسرحية واحدة هي "ريا وسكنية" وأكثر من 500 أغنية وكان منها العديد من الأغاني الوطنية، أشهرها أغنية يا حبيبتي يا مصر.

اعتزلت الفنانة الكبيرة شادية الفن عام 1986 وتفرغت للأعمال الخيرية و قدمت للفقراء دار للأيتام ومسجد ودار لتحفيظ القرآن تم بنائهم في شارع الهرم وأيضاً شقة كانت تملكها في منطقة المهندسين قامت بالتبرع بها لصالح جامع مصطفى محمود وهو ما أكده العالم نفسه في أحد البرامج التلفزيونية مؤكداً أنها كانت تساوي وقتها ربع مليون جنيه.

وبتاريخ 28 نوفمبر 2017، رحلت معبودة الجماهير شادية عن عالمنا مخلفة وراءها تاريخ فني وإنساني كبير يجعلها خالدة في قلوب محبيها