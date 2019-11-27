شاهد.. هكذا هنأت مي نور الشريف والدتها بوسي بعيد ميلادها

حرصت الفنانة مي نور الشريف علي تهنئة والدتها الفنانة الكبيرة بوسي بعيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتها بشقيقتها ووالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت بوسي في الصورة وسط ابنتيها وهما تحتضناها بفرحة، وعلقت قائلة: "كل سنة و احنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة".

وانهالت تعليقات المتابعين محبي الفنانة بوسي يهنئوها بعيد ميلادها، ويتمنون لها كل السعادة، إلي جانب عدد من نجوم الفن، أبرزهم نيقولا معوض، عزوز عادل، وفاء عامر وغيرهم.

"إنستجرام".ظهرت بوسي في الصورة وسط ابنتيها وهما تحتضناها بفرحة، وعلقت قائلة: "كل سنة و احنا في حضنك و انتي جميلة و ناجحة و في احسن صحة".وانهالت تعليقات المتابعين محبي الفنانة بوسي يهنئوها بعيد ميلادها، ويتمنون لها كل السعادة، إلي جانب عدد من نجوم الفن، أبرزهم نيقولا معوض، عزوز عادل، وفاء عامر وغيرهم.

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