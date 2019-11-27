بعد حذفها.. يوتيوب يعيد انساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد من جديد

قرر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، إعادة أغنية الفنان محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد من جديد بعد مرور 23 يومًا علي حذفها، والتي احتفظت بنفس عددالمشاهدات، الذي تخطى 180 مليون مشاهدة.
وقد جاء حذف الأغنية بشكل مفاجئ للجمهور الذي أقبل علي مشاهدة الفيديو كليب بشكل كبير، وذلك بعد ظهور بعض المشكلات الخاصة بحقوق الملكية لإحدى الشركات.
يذكر أن أغنية "إنساي"، هي دويتو يجمع بين محمد رمضان وسعد لمجرد، وقد تم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب في باريس، من إخراج حسام الحسيني.
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