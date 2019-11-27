في 24 ساعة.. أغنية ليلة بمبي لحكيم تتجاوز الـ140 ألف مشاهدة

حققت "ليلة بمبي" أحدث أغاني المطرب حكيم، أكثر من 140 ألف مشاهدة وذلك قبل مرور 24 ساعة علي طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي إسلام خليل، ألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم كانت أغنية "سيبونا في حالنا"، التي طرحها مؤخرًا ضمن أغنيات ألبومه الجديد، من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا. "يوتيوب".يشار إلي أن الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي إسلام خليل، ألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.جدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم كانت أغنية "سيبونا في حالنا"، التي طرحها مؤخرًا ضمن أغنيات ألبومه الجديد، من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

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